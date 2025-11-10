Colas en Lidl desde este lunes por su esperada crema hidratante Cien con descuento

El cuidado de la piel se ha convertido en algo esencial en el día a día de mucha gente. La importancia de mantener la piel ... hidratada para la prevención de problemas de salud derivados ha hecho que sea una práctica habitual de muchas personas. El problema es que en muchas ocasiones los productos cosméticos tienen precios altos, pero existen opciones más asequibles y efectivas.

Lidl ha puesto este lunes a la venta un producto que promete convertirse en un éxito de ventas por su precio y su efecto positivo en la piel. La cadena alemana ha conseguido que algunos de sus artículos de cuidado personal se conviertan en virales a través de la marca propia Cien y eso es lo que busca ahora de nuevo.

Las tiendas Lidl han incorporado a sus estanterías la crema corporal hidratante Cien, uno de los básicos más buscados de la marca. Está disponible en dos variedades para elegir, clásica o suave, para adaptarse a los gustos y necesidades de cada cliente. Su envase es de 250 ml.

El precio es otro de sus grandes atractivos, ya que ha sido rebajado más un 25%, pasando de 1,99 euros a 1,49 euros. Una cifra más que tentadora si se compara con otros productos del mercado. Esta promoción solo estará disponible mientras haya existencias.

Los productos Cien, la línea de cosmética propia de Lidl, se han consolidado como una opción para muchos consumidores por su precio y sus prestaciones. Su buena relación calidad-precio y el respaldo de pruebas dermatológicas han hecho que ganen popularidad.