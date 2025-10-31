Llegan a Lidl las botas tendencia del invierno para mujer por solo 9,99 euros

Son tendencia y todo el mundo las quiere para el invierno. Su precio, dependiendo de la marca, se dispara por su demanda y calidad, pero ... ha llegado una buena oportunidad muy económica. Se trata de las botas tipo UGG, y Lidl ha sacado su propio modelo.

Desde este viernes, Lidl pone a la venta sus botas más calentitas para mujer. Existen tres modelos, dos color negro y otro canela. Tres alternativas para combinar con distintos modelos. Tienen el interior de suave piel sintética afelpada y la suela exterior de TPR flexible.

Están llamadas a agotarse en pocas horas, ya que es uno de los artículos más buscados para el invierno en la moda femenina. En el mercado se puede encontrar modelos de más de 100 euros, pero el éxito de Lidl , además de en su diseño, va a recaer en su precio.

Ampliar Las nuevas botas tendencia de Lidl. Lidl

El precio en la web oficial de Lidl es 9,99 euros. Y es que la marca de moda femenina de Lidl, Esmara, nació como parte de la estrategia de trasladar su filosofía de «smart discount» al mundo de la moda con prendas asequibles y renovadas con frecuencia, que además están a la última en cuanto a tendencias se refiere.

La cadena de supermercados alemana es especialista en sacar promociones semanales que normalmente se agotan a las pocas horas en su venta online.