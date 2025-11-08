Carrefour hunde el precio de una garrafa de aceite de oliva virgen extra por debajo de 20 euros
La marca francesa lanza una contundente rebaja en un formato de cinco litros
Granada
Sábado, 8 de noviembre 2025, 09:42
La guerra precios en torno a los diferentes productos de primera necesidad en los supermercados e hipermercados continúa de forma imparable. Y, en ese escenario, ... hay uno que destaca por encima de todos: el aceite de oliva virgen extra.
Si hace unos días era Alcampo el que plantaba cara a Carrefour con su última oferta ahora es la propia cadena francesa la que lanza de forma sorpresiva un agresivo descuento que afecta a una garrafa de aceite de oliva virgen extra de gran calidad.
Tal y como recoge Carrefour en su supermercado online, se trata del aceite de oliva virgen extra Aromas del Sur en su formato de cinco litros. La principal novedad es su precio, ya que se rebaja por debajo de los 20 euros, esto es, a precios de hace varios meses.
De esta forma, el litro de este Aromas del Sur se sitúa a 3,99 euros, muy rebajado con respecto a otros competidores. Carrefour, ese sí, especifica en su web que se trata de una oferta exclusivo online y válida hasta el 13/11/2025.
