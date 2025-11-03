Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Alcampo lanza una oferta por debajo de los 4 euros de aceite de oliva Coosur. Justo Rodríguez

Alcampo planta cara a Carrefour con su última oferta de aceite de oliva virgen de Coosur

Deja la garrafa de 5 litros a menos de 20 euros

Camilo Álvarez

Lunes, 3 de noviembre 2025, 12:26

Comenta

La época de rebajas aún no ha comenzado pero en los supermercados y grandes superficies mantienen su política de promociones durante todo el año, sobre ... todo en productos como el aceite de oliva, con mucha demanda y precios elevados en algunos casos y épocas del año, según la cosecha.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Pensé que era un simple accidente hasta que me preguntaron si había visto a un niño»
  2. 2 La Guardia Civil investiga el atropello de un niño de Huétor Tájar en la A-92
  3. 3 Pintan con la bandera de Palestina el vértice geodésico del Veleta
  4. 4 Huétor Tájar y la cooperativa en la que trabaja la madre pagarán el entierro del niño atropellado
  5. 5 Fallece el padre de Manolo Lucena, delegado del Granada CF
  6. 6 La familia Molina Olea salta al negocio hotelero con el histórico Hotel Luz
  7. 7

    La previsión del Granada es bajar la cota de Los Cármenes el próximo verano
  8. 8 Los cortes de tráfico por las obras de la avenida de Cervantes, que comienzan este lunes
  9. 9

    El misterio de los botones que cambian el color de los semáforos
  10. 10 Cinco recomendaciones para sacar los tóxicos de tu vida cotidiana

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Alcampo planta cara a Carrefour con su última oferta de aceite de oliva virgen de Coosur

Alcampo planta cara a Carrefour con su última oferta de aceite de oliva virgen de Coosur