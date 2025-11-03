Alcampo planta cara a Carrefour con su última oferta de aceite de oliva virgen de Coosur

La época de rebajas aún no ha comenzado pero en los supermercados y grandes superficies mantienen su política de promociones durante todo el año, sobre ... todo en productos como el aceite de oliva, con mucha demanda y precios elevados en algunos casos y épocas del año, según la cosecha.

La cadena de supermercados francesa Alcampo es una de las que más ofertas está lanzando en las últimas semanas con este producto como protagonista, con precios del aceite de oliva virgen que en ocasiones quedan ligeramente por encima de los 4 euros. Sin embargo, en esta ocasión lanza una nueva promoción que deja el precio de una prestigiosa marca por debajo de los 4 euros el litro.

La oferta tiene como protagonista a la garrafa de 5 litros Coosur 'Cocina mediterránea' de Coosur, una de las empresas más destacadas en lo que a la producción de aceite de oliva se refiere.

Se trata de una garrafa de aceite de oliva virgen, un producto que desde la propia marca definen como perfecto para cualquier plato porque «representa los valores de la dieta más característica de la cocina española».

Un producto de excelente calidad que puede adquirirse ahora por 19,95 euros la garrafa de 5 litros, lo que supone pagar el litro a 3,99 euros. Además, este producto está enmarcado en la promoción especial que ha lanzado Alcampo para sus compras online, en las que puedes conseguir 50 euros de descuento con las tres primeras compras a través de su página web.