El aviso de una farmacéutica por mezclar queso con estos medicamentos: «Puede darte una crisis» La profesional farmacéutica apunta que existen riesgos de consumir alimentos ricos en tiramina

El peligro de mezclar queso con estos medicamentos, avisa una farmacéutica.

C. L. Sábado, 20 de septiembre 2025, 10:16 Comenta Compartir

Muy poca gente se ha planteado que mezclar queso con una serie de medicamentos puede tener consecuencias. La farmacéutica Elena Monje ha lanzado esta advertencia en redes sociales: algunos medicamentos pueden reaccionar peligrosamente con ciertos alimentos, especialmente los quesos curados.

La profesional farmacéutica apunta que existen riesgos de consumir alimentos ricos en tiramina, una sustancia presente en quesos curados como el roquefort, parmesano o camembert, si se está tomando un grupo específico de medicamentos conocidos como IMAO (inhibidores de la monoaminooxidasa). Estos fármacos se utilizan para tratar enfermedades como la depresión o el Parkinson.

«Los IMAO bloquean una enzima que normalmente elimina la tiramina del organismo», explica Monje. «Cuando esa tiramina se acumula, puede provocar una crisis hipertensiva, con síntomas como dolor de cabeza intenso, palpitaciones, tensión arterial muy alta, e incluso complicaciones potencialmente graves».

Además del queso, otros productos que pueden representar un peligro son: Embutidos curados, vino tinto, cerveza artesanal o salsas fermentadas, como la de soja.

MÁS INFORMACIÓN Paracetamol 650 mg o 1000 mg: una farmacéutica explica cuál deberías tomar

Pero no solo los IMAO presentan este riesgo. También otros medicamentos como el antibiótico linezolid y la procarbacina, usada en tratamientos contra el cáncer, pueden presentar efectos similares al combinarse con alimentos ricos en tiramina.

Temas

Medicamentos