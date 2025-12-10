Un abogado aclara si es mejor cobrar en 12 o 14 pagas: «El dinero vale más hoy que en seis meses»

La paga extra es una ayuda que llega en momentos clave del año, Navidad y verano, cuando los gastos se suelen disparar. Pero existe la ... posibilidad de recibir esas dos nóminas extra integradas en las nóminas mensuales a lo largo de los 12 meses del año en vez de en 14 pagas. ¿Tiene alguna ventaja? Un abogado lo analiza.

El laboralista Andrés Millán aclara cómo, aunque el dinero percibido es el mismo, influye en la organización económica de cada trabajador. «El dinero vale más hoy que en seis meses». Cuando uno firma un contrato de trabajo, o al cabo de un tiempo en la empresa, se le plantea la duda de si es mejor recibir en doce mensualidades su sueldo anual o en 14 pagas, don las dos extra.

El coste para las empresas no varía, lo único que cambia es cómo se distribuye el salario. Para los trabajadores pasa igual, ya que el dinero esl el mismo, pero sí influye en la distribución a la hora de presupuestar, ahorrar y afrontar los gastos.

El abogado laboralista señala que el elemento esencial a considerar está en entender que el total no se altera: «Tanto si cobras en doce pagas como en catorce, el cómputo anual por ley es exactamente el mismo». Si se opta por prorratear las pagas extras para cobrar todo en 12 nóminas, cada mes llega la misma cuantía y se gana regularidad para planificar. Con catorce, se logra un impulso extra en el momento en el que más gastos se suelen concentrar.

Millán pone varios ejemplos para entenderlo. Si el salario anual es de 24.000 euros, en 12 pagas se perciben 2.000 euros cada mes. En 14 pagas, el ingreso mensual baja (alrededor de 1.700 euros) y se suman dos pagas extraordinarias del mismo importe en junio y en Navidad.

Apunta la importancia de la educación financiera para saber qué opción conviene más en cada caso. Si el dinero se cobra antes, permite ponerlo a trabajar antes. «Así lo puedo poner en activos que me dan una rentabilidad», incide en este aspecto. Sin embargo, señala que muchas personas prefieren la «sorpresa» de las extras, aunque después sufran meses más ajustados. Por eso insiste en que «el dinero vale más hoy que dentro de seis meses».