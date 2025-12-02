La 'paga extra' adicional que van a recibir los funcionarios este mismo mes de diciembre

Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

En el sector público estatal la subida del 2,5% se hará efectiva en una nómina adicional este mes y afectará a 540.000 empleados públicos

E. P.

Martes, 2 de diciembre 2025, 14:11

Los funcionarios van a recibir este mes un regalo importante, aparte de la paga extra. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un Real ... Decreto-ley para abonar la subida salarial del 2,5% para los funcionarios pactada para este año entre el Gobierno y los sindicatos UGT y CSIF -CCOO está valorando si se adhiere al acuerdo-, con efectos retroactivos desde el 1 de enero.

