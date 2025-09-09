Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El primer ministro, François Bayrou. AFP

La tensión política agita la deuda francesa, que cotiza con la mayor prima de riesgo de la zona euro

Los inversores venden bonos del país ante el caos por la caída del primer ministro François Bayrou

Clara Alba

Clara Alba

Martes, 9 de septiembre 2025, 14:26

Se acabó la calma. La resistencia que había mostrado la deuda francesa en los últimos días frente al caos político en el país se ha ... visto esta mañana resentida por la caída del Gobierno de François Bayrou. Los inversores deshacen posiciones en deuda gala, provocando que, por primera vez en muchos años, los bonos franceses coticen con la mayor prima de riesgo de toda la zona euro, superando por momentos incluso a la italiana, que siempre ha sido el 'patito feo' de la región por su grave indisciplina fiscal.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una empresa de la trama Koldo deja paralizada una obra millonaria en Granada
  2. 2

    Moraleda pide justicia tras la muerte de uno de sus vecinos
  3. 3

    Toda la información del corte de la A-44 a partir de este martes por las obras en el viaducto de Rules
  4. 4

    La empresa granadina que comenzó fabricando pegatinas y ahora lleva comunicación, publicidad y una finca para eventos
  5. 5 Las fotografías antiguas de Granada que esconde la famosa Harvard
  6. 6

    Telefónica refuerza Granada como capital tecnológica con un centro único en España
  7. 7 Carrefour y Coosur se unen para dejar el litro de aceite de oliva en solo 3,14 euros
  8. 8 La familia que ha enseñado inglés a cien mil granadinos
  9. 9 Detenido por entrar a robar en un centro religioso de Granada
  10. 10

    La reforma en Los Cármenes se iniciará en primavera de 2026, según Iglesias

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La tensión política agita la deuda francesa, que cotiza con la mayor prima de riesgo de la zona euro

La tensión política agita la deuda francesa, que cotiza con la mayor prima de riesgo de la zona euro