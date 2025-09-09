Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Bayrou, durante la sesión en la Asamblea. Reuters

Bayrou apura sus últimos minutos como primer ministro de Francia

El veterano político se dirige a reunirse con el presidente Macron para presentarle su dimisión después de que la Asamblea le retirase el lunes su confianza

M. Pérez

Martes, 9 de septiembre 2025, 13:23

François Bayrou apura sus últimos minutos como jefe del Gobierno francés. El primer ministro, de 74 años, se reunirá a las 13.30 horas con ... el presidente Emmanuel Macron en El Elíseo para presentarle su dimisión, después de que la Asamblea gala le retirase este lunes su confianza por una abrumadora mayoría. Curiosamente. la mayoría de los análisis no apuntan este martes a la cabeza de Baytou por nueve meses de gobierno poco aprovechados, sino a la del jefe del Estado, a quien acusan de haberse realizado el «hara-kiri» tras convocar unas inciertas elecciones el año pasado y de mantener al país sumido en un perpetuo estado de incertidumbre.

