Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Palacio de la Bolsa en Madrid. EFE

El mercado aún ve gasolina en el motor del Ibex

Pese a cotizar en zona de máximos, los analistas ven potencial y atractivo en los bancos y valores con alta rentabilidad por dividendo

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Lunes, 3 de noviembre 2025, 00:13

Comenta

La Bolsa española vive un momento de euforia. Tras más de una década rezagada en la recuperación desde los mínimos de la crisis financiera frente ... al mercado europeo, el Ibex-35 ha tornado de patito feo a cisne y vuela ligero tras romper el pasado lunes registros en los 16.000 puntos. De hecho, el índice patrio cerró octubre con una subida del 3,6% y se revaloriza en el año cerca de un 40%, eclipsando las subidas de doble dígito que también se anotan el Footsie milanés (26%), el Dax alemán (20%), o el CAC francés (10%).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Guardia Civil investiga el atropello de un niño de Huétor Tájar en la A-92
  2. 2

    «Pensé que era un simple accidente hasta que me preguntaron si había visto a un niño»
  3. 3 Pintan con la bandera de Palestina el vértice geodésico del Veleta
  4. 4 Fallece el padre de Manolo Lucena, delegado del Granada CF
  5. 5 Los cortes de tráfico por las obras de la avenida de Cervantes, que comienzan este lunes
  6. 6

    Un hotel para el alma
  7. 7 Cinco recomendaciones para sacar los tóxicos de tu vida cotidiana
  8. 8

    La previsión del Granada es bajar la cota de Los Cármenes el próximo verano
  9. 9 Atendida una mujer por inhalación de humo tras un incendio en su cocina en Granada
  10. 10

    Pacheta, sobre el mercado de fichajes del Granada CF: «Hay algunas posiciones a reforzar, pero hay prioridades»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El mercado aún ve gasolina en el motor del Ibex

El mercado aún ve gasolina en el motor del Ibex