Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Pantallas de cotización de la Bolsa de Madrid. Efe

El Ibex toca máximos históricos después de 18 años y roza los 16.000 puntos

La banca e Indra con vierten al selectivo en la mejor Bolsa de Europa en un año histórico en el que suma una revalorización del 36,5%

Clara Alba

Clara Alba

Lunes, 27 de octubre 2025, 11:46

Comenta

Lo ha conseguido. El Ibex-35 renueva máximos históricos al tocar los 15.945,78 puntos que el 8 de noviembre de 2007 marcaron el ... récord histórico del selectivo. Es cierto que el indicador llegó poco después a superar los 16.000 puntos intradía, pero nunca había tenido un cierre tan alto.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un terremoto sacude Granada y su Cinturón
  2. 2 El vídeo de la pelea de ultras antes del derbi entre Granada y Cádiz: «Niño, ¡el botellazo!»
  3. 3 Lunes lluvioso en Granada: horas críticas y municipios afectados
  4. 4 Granada comprará un robot policial humanoide para controlar el tráfico
  5. 5 El mítico hostal de Granada del que llovió dinero
  6. 6 La cesta de García Lorca se encuentra en Padul
  7. 7 Los jugadores del Maracena, a por el trabajo de sus vidas
  8. 8 Granada cambia la hora y se pone un saquito, que luego refresca
  9. 9 La Guardia Civil descubre 3,2 toneladas de hachís ocultas entre cartones reciclados en Granada
  10. 10 Un nuevo edificio con miradores y museo pondrá en valor la arqueología de Mondragones

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El Ibex toca máximos históricos después de 18 años y roza los 16.000 puntos

El Ibex toca máximos históricos después de 18 años y roza los 16.000 puntos