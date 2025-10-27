El Ibex toca máximos históricos después de 18 años y roza los 16.000 puntos
La banca e Indra con vierten al selectivo en la mejor Bolsa de Europa en un año histórico en el que suma una revalorización del 36,5%
Lunes, 27 de octubre 2025, 11:46
Lo ha conseguido. El Ibex-35 renueva máximos históricos al tocar los 15.945,78 puntos que el 8 de noviembre de 2007 marcaron el ... récord histórico del selectivo. Es cierto que el indicador llegó poco después a superar los 16.000 puntos intradía, pero nunca había tenido un cierre tan alto.
Han tenido que pasar 18 años para ver a la Bolsa española de nuevo en esos niveles, en un empujón alcista liderado por los bancos y por Indra, muy beneficiada este año por el impulso del sector de la defensa.
En actualización
Los periodistas de este diario están trabajando para ampliar y completar esta información
