Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El Gobierno se reúne con el secretario del Tesoro de EE UU en Madrid para tratar la guerra comercial

El Gobierno se reúne con el secretario del Tesoro de EE UU en Madrid para tratar la guerra comercial

Scott Bessent, representante de Comercio estadounidense, se encuentra en España para negociar con China los pactos comerciales

Edurne Martínez

Edurne Martínez

Madrid

Lunes, 15 de septiembre 2025, 09:43

Los ministros de Exteriores, José Manuel Albares, de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, y el secretario de Estado y director de la oficina de ... Asuntos Económicos, Manuel de la Rocha, han mantenido esta mañana una reunión en el Palacio de Viana, sede del Ministerio de Exteriores en Madrid, con el secretario del Tesoro, Scott Bessent, el representante de Comercio de EE UU, Jamieson Greer. En el encuentro han abordado cuestiones de interés comercial bilateral, según confirman fuentes gubernamentales.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Fallece un conductor tras salirse de la vía e impactar con unas rocas en la A-44 a la altura de Iznalloz
  2. 2

    Retenciones por el corte de la A-44 en el regreso de la Costa durante domingo
  3. 3

    El Gobierno deja a 1.250 pisos turísticos de Granada sin permisos y obliga a retirar sus anuncios
  4. 4

    La vida olvidada en los dos pueblos más pequeños de Granada
  5. 5

    El edificio comercial frente a Trauma dará paso a una promoción de 56 viviendas
  6. 6

    Zaidín 43: Esto fue todo amigos
  7. 7

    Fallece Mesa, exfutbolista del Granada CF
  8. 8

    25 coordinadores uniformados vigilarán Ganivet para mejorar la convivencia de bares y vecinos
  9. 9 Un nuevo incendio en un descampado de Maracena obliga a intervenir a los Bomberos
  10. 10

    Muchas ganas pero poco talento

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El Gobierno se reúne con el secretario del Tesoro de EE UU en Madrid para tratar la guerra comercial