El acuerdo comercial con EE UU dinamita las exportaciones europeas con una caída del 4% en julio

La política comercial de Donald Trump empieza a dar sus frutos. EE UU está importando menos productos europeos que antes del aumento de los aranceles. ... Las exportaciones de la Unión Europea a la primera economía mundial volvieron a caer en el mes de julio, cuando aún no se había rubricado el acuerdo de aranceles entre Washington y Bruselas -lo hicieron el día 27- por el que las ventas de todos los productos de la UE están gravados con un 15%, según las estimación publicada por Eurostat, la oficina de estadística de la Unión Europea (UE). Concretamente, las exportaciones alcanzaron los 44.153 millones de euros, un 4,4% menos respecto al mismo mes del año anterior, mientras que las importaciones crecieron en 31.229 millones, un 10,7% más que en el mismo periodo de 2024.

Pese al descenso de las exportaciones, esta retroceso se moderó respecto a junio, cuando las ventas se hundieron un 10%. Pero EE UU no es el único que está causando una débil demanda de productos de la eurozona en el extranjero. También las exportaciones de la UE a China cayeron en julio un 8,8% repecto al año anterior.

Pese a estos números, en términos generales la eurozona empieza a mostrar síntomas de recuperación. Las exportaciones alcanzaron los 251.500 millones de euros, con un aumento del 0,4% frente a los 250.400 millones de euros de julio de 2024, mientras que las importaciones ascendieron a 239.100 millones de euros, un 3,1% más que los 231.900 millones de euros de hace un año. Esto se tradujo en un superávit de 12.400 millones de euros en el comercio de bienes con el resto del mundo, en comparación con los 18.500 millones de euros del mismo mes del año pasado.

En el acumulado del año, entre enero y julio, la zona euro registró un superávit de 106.900 millones de euros, frente a los 120.400 millones de euros del mismo período de 2024. Las exportaciones ascendieron a 1.739.300 millones de euros, con un incremento del 3,5%, y las importaciones alcanzaron los 1.632.400 millones de euros, con un aumento del 4,7%.