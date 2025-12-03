Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El presidente Sánchez presenta el Plan Auto 2030. RC

El Gobierno impulsa el mayor plan del automóvil para ganar 120.000 millones en 2030

Sánchez pone en valor esta estrategia conjunta con la que «pisar el acelerador» y reducir el precio de los eléctricos para que todas las familias puedan acceder a ellos

Edurne Martínez

Edurne Martínez

Madrid

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 11:50

«Hay que construir coches tan competitivos como permite nuestro talento y lo suficientemente económicos para que los españoles se los puedan permitir». El presidente ... del Gobierno, Pedro Sánchez, clausuró la presentación del Plan Auto 2030, la mayor estrategia conjunta del Ejecutivo con toda la industria para poner objetivos, regulación e impulso de un sector que supone el 10% del PIB de nuestro país. Los coches eléctricos chinos están expandiéndose a gran ritmo, por lo que Sánchez recordó que España «no solo tiene que construir los mejores coches, que también, sino también venderlos».

