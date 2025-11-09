Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Fábrica de coches BYD. EFE

Gigantes europeos como Stellantis se alían con marcas chinas para competir en la batalla de los eléctricos

España se posiciona para intentar ganarse a la industria asiática que busca dónde instalar sus fábricas de coches en la UE y evitar los aranceles

Edurne Martínez

Edurne Martínez

Madrid

Domingo, 9 de noviembre 2025, 00:18

La industria del automóvil está viviendo una doble transformación: por un lado, la electrificación masiva del parque de vehículos, que no avanza tan rápido como ... cabía esperar, pero que es un proceso sin vuelta atrás. Por otro –o quizá a consecuencia del primero–, la llegada de coches chinos a precios más económicos al mercado europeo, que ha revolucionado las ventas.

