Un hombre cargando su coche eléctrico. J. Andrade

El Gobierno dobla el presupuesto para compra de eléctricos para cubrir la lista de espera del Moves III

Las ayudas se duplican hasta los 800 millones para solventar los retrasos que denunciaban 40.000 conductores antes de que entre en vigor el nuevo sistema de gestión estatal el 1 de enero

Edurne Martínez

Edurne Martínez

Madrid

Viernes, 5 de diciembre 2025, 10:14

Comenta

A partir del 1 de enero los que adquieran un coche eléctrico recibirán una subvención en el mismo momento de la compra. Este nuevo sistema ... denominado Plan Auto+ y presentado esta semana por el presidente del Gobierno trata de mejorar las incidencias del Plan Moves III que acumulaba retrasos de hasta 18 meses en la entrega de las subvenciones tras la compra. Pero quedaban muchas personas por recibir la ayuda del último Moves antes de que entre en vigor el nuevo sistema, por lo que el Ministerio para la Transición Ecológica ha tenido que duplicar el presupuesto a escasos días de que termine el año.

