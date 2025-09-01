El Gobierno cancela por «autonomía estratégica» el contrato con Huawei de 10 millones que se «redirigirán» a otro proyecto
El ministro Óscar López planta a la patronal digital en medio de la polémica por un proyecto con Telefónica que «no estaba adjudicado del todo» y que ahora está en «proceso de cancelación»
Santander
Lunes, 1 de septiembre 2025, 13:09
El contrato que el Gobierno firmó con Telefónica por 10 millones de euros para la instalación de equipos de Huawei en varias instituciones públicas -entre ... ellas el Ministerio de Defensa- está «en proceso de cancelación» por «criterios de autonomía estratégica», según señaló a los medios la secretaria de Estado de Digitalización, María González Veracruz, este lunes en Santander tras la inauguración del 39º Encuentro de la Economía Digital y las Telecomunicaciones organizado por Ametic.
Veracruz, que acudió en sustitución del ministro de Transformación Digital, Óscar López, que canceló in extremis su asistencia al mayor evento de la industria del año, aseguró que los 10 millones de euros «no estaba adjudicado del todo» ni «firmado» y ahora se redirigirá a otro proyecto, aunque no concretó a cuál. La secretaria de Estado reconoció que «se arrancó con esa idea» pero que posteriormente «fue modulada como tantas otras cuestiones en digitalización». «Estamos en un ámbito dinámico» y cambiar las decisiones «entra dentro de la normalidad», argumentó Veracruz en un encuentro con los medios en el que fue preguntada sobre el contrato del Gobierno que adelantó el pasado viernes El País.
En actualización
Los periodistas de este diario están trabajando para ampliar y completar esta información
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.