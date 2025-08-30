Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Óscar López. Archivo

Óscar López cancela su asistencia al mayor foro de digitalización tras la polémica por un contrato con Huawei

El ministro se borra del evento in extremis después de que Transformación Digital tumbara sin previo aviso un contrato de Red.es y Telefónica, valorado en 10 millones, para trabajar con equipos de la firma china

Edurne Martínez
José A. González

Edurne Martínez y José A. González

Madrid

Sábado, 30 de agosto 2025, 12:05

Baja de última hora en la agenda del trigésimo noveno Encuentro de la Economía Digital y las Telecomunicaciones, organizado por Ametic, la asociación representante del ... sector de la industria digital en España. Óscar López, ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, ha declinado su participación horas después de que se conociera que su departamento, sin comunicarlo a las partes, cancelara un contrato entre Red.es, Defensa y Telefónica con equipos de Huawei.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La cafetería especializada en tostadas de novela de un pueblo de Granada
  2. 2

    El incendio en un colchón del Clínico obliga a desalojar a una veintena de pacientes y acompañantes
  3. 3

    El Granada se aboca a salidas y movimientos de última hora
  4. 4 Detienen a un hombre por apuñalar a su compañero de piso y a la víctima por estar en busca y captura
  5. 5 Oficial: Bouldini, nuevo jugador del Granada
  6. 6 Muere uno de los pilotos que participó en el Festival Aéreo de Motril en un accidente en Polonia
  7. 7

    Una inversión de 93 millones permitirá depurar el agua de 30 municipios
  8. 8

    50 días entre la vida y la muerte
  9. 9

    Guadix despide a Rosa, la vecina que cambió la imagen de la discapacidad
  10. 10 Arde un descampado junto al carril bici de Kinépolis

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Óscar López cancela su asistencia al mayor foro de digitalización tras la polémica por un contrato con Huawei

Óscar López cancela su asistencia al mayor foro de digitalización tras la polémica por un contrato con Huawei