Antonio Rodríguez y sus hijos Víctor, Néstor y Antonio. Ideal
Nevian

Los fabricantes de fertilizantes de Pinos Puente que triunfan en España

Comercio agrícola ·

José Rodríguez fundó la empresa que ofrece todo tipo de productos y soluciones a medida para los distintos cultivos que ahora impulsan su hijo y nietos, enfocados en la expansión internacional

Andrea G. Parra

Andrea G. Parra

Granada

Domingo, 19 de octubre 2025, 23:36

Comenta

Conocían el campo, a sus vecinos y sus necesidades y se pusieron manos a la obra para ofrecerles lo que necesitaban para incrementar la producción ... y por extensión sus ventas. Así nació el proyecto Nevian Fertilizantes en Pinos Puente de la mano de José Rodríguez Peña, y muy pronto su hijo Antonio Rodríguez tomó el testigo con la idea de acercar fertilizantes a la vega granadina y ampliar el comercio agrícola. Años después esa empresa opera en el territorio nacional e internacional. Y, presume de unas instalaciones y productos que llevan el nombre del pueblo granadino a otros campos.

