Los fabricantes de fertilizantes de Pinos Puente que triunfan en España

Conocían el campo, a sus vecinos y sus necesidades y se pusieron manos a la obra para ofrecerles lo que necesitaban para incrementar la producción ... y por extensión sus ventas. Así nació el proyecto Nevian Fertilizantes en Pinos Puente de la mano de José Rodríguez Peña, y muy pronto su hijo Antonio Rodríguez tomó el testigo con la idea de acercar fertilizantes a la vega granadina y ampliar el comercio agrícola. Años después esa empresa opera en el territorio nacional e internacional. Y, presume de unas instalaciones y productos que llevan el nombre del pueblo granadino a otros campos.

Estos fabricantes de fertilizantes ponen en el mercado unas 17.000 toneladas al año. Con más de cuatro décadas de trabajo en su catálogo incluyen unos 150 productos. Lo hacen sin quitar la vista de que la nutrición de los cultivos es básica y cada vez requiere de ser más punteros. Lo hacen fabricando en función de los agricultores en su fábrica propia. Cuentan con sus marcas propias.

Antonio Rodríguez supo hacer grande lo que su padre había iniciado. Por eso, en la empresa relatan con orgullo que el verdadero impulso lo dio Antonio junto a su esposa María, quienes con «esfuerzo e ilusión» lograron expandir esos horizontes e involucraron a sus tres hijos en esta iniciativa empresarial más que consolidada. Con esa tercera generación, que gestiona el negocio ahora, nace 'realmente' Nevian. Son Víctor, Néstor y Antonio Rodríguez quienes hoy están al frente del negocio familiar, manteniendo el mismo espíritu «cercano y emprendedor» que lo vio nacer.

Ampliar La familia, junto a los depósitos de fertilizantes de Nevian. R. I.

Así, bajo el lema 'Agricultura sin complejos', Nevian se ha consolidado como un referente en la fertilización agrícola, combinando «tradición, innovación y raíces granadinas con proyección internacional». La empresa granadina ofrece todo tipo de fertilizantes y soluciones a medida para la agricultura, abarcando todos los ámbitos y tipos de cultivos. Destaca por su capacidad de adaptar formulaciones y desarrollar diferentes formatos de envasado, lo que facilita su aplicación y uso para todo tipo de agricultores, desde pequeñas explotaciones hasta grandes producciones. Los hijos explican que su objetivo es «poner a disposición del agricultor productos eficaces, prácticos y adaptados a cada necesidad».

En Nevian los productos más demandados son aquellos que se consumen tradicionalmente en «nuestra zona», fundamentalmente los fertilizantes dirigidos al olivar, el almendro y el cereal. En los últimos años, además, «estamos viendo un auge cada vez mayor en los fertilizantes destinados a cultivos tropicales, que se están consolidando como una alternativa en expansión en la provincia y otras zonas productoras».

Nevian Fertilizantes está en fase de crecimiento. «Con la mirada puesta en el futuro, la compañía trabaja en su expansión internacional, lo que abre la puerta a nuevas oportunidades y a un crecimiento que consolidará aún más su presencia en el sector», avanzan en la empresa.

En lo relativo a nuevos productos, están enfocados a la agricultura orgánica y regenerativa, con una clara apuesta por una agricultura más sostenible y orientada al futuro. «Nuestro objetivo es ofrecer soluciones que no solo mejoren la producción, sino que también cuiden del suelo y del medio ambiente, acompañando al agricultor en los retos que vienen», detallan los gestores empresariales.

Lo harán apostando por la innovación y la investigación ya que creen que son «puntos estratégicos en el entorno agrícola, ya que permiten optimizar recursos y aprovechar al máximo todas las herramientas que hoy tenemos a nuestro alcance. La biotecnología y las nuevas técnicas de cultivo son claves para avanzar hacia una agricultura más eficiente, moderna y, sobre todo, sostenible, que garantice tanto la rentabilidad como el cuidado del medio ambiente».

Víctor, Néstor y Antonio tienen claro que para seguir ampliando sus horizontes y hacerse fuertes deben enfrentar una economía cada vez más globalizada y competitiva, donde «no podemos detenernos a mirar hacia los lados. Sabemos que solo es posible avanzar si invertimos en mejorar todos los aspectos que conforman nuestro proyecto de futuro».

Para ello, saben que necesitan «contar con un equipo especializado y comprometido, apoyarnos en técnicas y maquinaria modernas que optimicen los recursos y, sobre todo, mantener vivo lo más importante: la ilusión de trabajar y crecer un poco cada día, tanto en el plano empresarial como en el familiar».

Ampliar El padre y los tres hermanos junto a varios palets de producto. R. I.

No es fácil por lo que cada día están centrados en conseguir que todos los engranajes funcionen en armonía. «Hay muchas funciones distintas que deben compenetrarse y entenderse a la perfección para que todo marche bien», resaltan.

«En Nevian están viviendo un cambio importante: pasamos de ser una pequeña empresa regional a ver cómo crecemos cada año en todos los aspectos. Sin embargo, nunca perdemos de vista nuestros principios de cercanía, tanto con clientes como con proveedores y con todas las personas que forman parte de nuestro entorno. Esa esencia de cercanía es una de nuestras señas de identidad: seguimos siendo una empresa familiar que quiere que todos seamos una familia, confiando los unos en los otros, avanzando hacia el futuro con la seguridad de que nadie queda atrás», apuntan.

En ese camino su compromiso con Pinos Puente, con «nuestro pueblo», sigue firme. Detallan que colaboran siempre que «se nos ha requerido y apoyamos, en la medida de lo posible, a nuestros paisanos. Apostamos por trabajar con negocios auxiliares de la zona, fomentando nuestro entorno y creando sinergias que beneficien al tejido local».

«Para nosotros es un orgullo que, en cada envase y en cada etiquetado que viaja dentro y fuera de España, figure el nombre de nuestro pueblo natal, llevando con él una parte de nuestras raíces», concluyen.