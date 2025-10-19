El piloto que levantó un imperio del motor en Granada

Andrea G. Parra Granada Domingo, 19 de octubre 2025, 23:40 Comenta Compartir

Los primeros años de Carlos Roiz de la Parra Fernández- Figares transcurrieron entre Granada, Santander, Madrid y Alemania. Nacido en 1946, en su etapa en la mili, quien es hace años dueño y jefe del grupo Digasa –aunque hace un tiempo que sus hijos ocupan ya los puestos de gerencia– comenzó comprando coches de palabra en Madrid, se venía a la ciudad de la Alhambra y el fin de semana los vendía, volvía en tren con el dinero el domingo y los pagaba. Y al fin de semana siguiente la misma operación. Cuando fue juntando dinero con la venta de coches usados, venía con un camión con varios vehículos. Los vendía el fin de semana en la plaza del Ayuntamiento, que era donde se hacían las operaciones de venta de automóviles, y a los días repetía el mismo ritual.

Pasaron muchos años y cambios y Carlos Roiz de la Parra Fernández-Figares puso en pie un ente empresarial con una facturación global que supera en la actualidad los 20 millones de euros y una plantilla de algo más de cuarenta empleados. El grupo se mantiene como un actor sólido dentro del sector automovilístico andaluz. Con unas instalaciones que inauguraron hace un cuarto de siglo y es toda una feria para los amantes de los automóviles que deslumbran, los de primera categoría.

En su sede, sita en el número 26 de la carretera de Córdoba con más de 15.000 metros dedicados al sector del automóvil, está todo impoluto. Coches de primera para una empresa familiar que gestiona marcas internacionales, pero mantiene el sello de la familia Roiz de la Parra. Por eso, Digasa constituye un referente en el sector de la automoción en Granada, con más de cuatro décadas de trayectoria vinculada a marcas de prestigio mundial. Lo hace a través de sus dos principales divisiones: Digasa (Jaguar y Land Rover) y Turismos Digasa (Volvo). La compañía ofrece una propuesta integral de movilidad que abarca vehículos nuevos, de ocasión, servicios de posventa y financiación adaptada a las necesidades de sus clientes.

Inicios. Carlos Roiz de la Parra Fernández-Figares en sus comienzos.

Los Roiz de la Parra han hecho familia con la plantilla. Alguna empleada como María Angustias, lleva con ellos desde el comienzo de la empresa. Y, también son familia los clientes. Han vendido coches a abuelos, hijos y nietos. Generación tras generación, unidos.

Esa manera de proceder y el marcado carácter familiar en su gestión lo han heredado Javier y Carlos, que comenzaron a trabajar en la empresa hace muchos años, ocupando diferentes puestos en todos los departamentos hasta que en 2010 ocuparon la gerencia, Javier Roiz de la Parra Olmedo de Digasa (Jaguar y Land Rover) y Carlos Roiz de la Parra Olmedo de Turismos Digasa (Volvo). Javier fue el primero que empezó a trabajar en el negocio familiar, aunque Carlos es el mayor. Javier este 2025 ha cumplido 30 años como empleado del grupo que fundó su progenitor.

En las instalaciones van de un sitio para otro como por su casa. Se han criado en el sentido literal desde pequeños en las diferentes sedes del negocio de su padre. Carlos recuerda divertido las tardes en Camino de Ronda. También rememora cómo un verano estuvo trabajando arreglando un almacén de la empresa para poder pagarse el reloj que quería comprarse.

La historia de Digasa comenzó exactamente en una tienda en la calle Sevilla, en el centro de Granada, en los primeros años de la década de 1980, cuando Carlos Roiz de la Parra Fernández- Figares fundó el negocio como concesionario y servicio oficial de Rover Group. Tuvo un primer concesionario con las marcas del grupo Britihs Leyland, Rover, Land rover, Inocenti, Austin, MG y Jaguar. Su relación con la venta de automóviles fue anterior. Después se trasladó a unas instalaciones situadas en Camino de Ronda donde operó desde el año 1987 hasta el 1999.

Carlos Roiz de la Parra Fernández- Figares a bordo de un bólido de la época.

Desde el año 2000 hasta la actualidad, la sede está en el número 26 de la carretera de Córdoba con más de 20.000 metros dedicados al sector del automóvil e incorporando la marca Jaguar cuyos logos brillan en su entrada. En 2003, crearon la división Turismos Digasa, dedicada a la comercialización de vehículos Volvo. Con ello, el grupo consolidó una oferta diversificada, orientada tanto al segmento de lujo y aventura (Jaguar y Land Rover) como al de «seguridad, confort y sostenibilidad» (Volvo). En el año 2018 renovaron las instalaciones al completo convirtiéndolas en un espacio moderno y adaptado a la atención integral de clientes.

A los apasionados de los coches se les van los ojos en la zona de exhibición. Hay vehículos con lo último del mercado. A todo confort. Están diferenciadas las dos líneas de ventas. Y con trazas de lo que es la empresa se construyó y mantiene la zona de despachos. El del padre es un 'museo' con piezas únicas en miniatura y con algunos objetos de gratos recuerdos. Una fotografía de dimensiones importantes, tomada en 1985 recuerda cuando subió al pico del Veleta con un Range Rover. «Ahora esa foto no se puede hacer porque no se puede subir allí», aprecia Carlos padre.

El fundador continúa yendo a la empresa. Lo importante aún pasa por sus manos siempre. Y, cuenta con alegría la satisfacción de vender un coche de lujo porque es un momento en que está feliz el comprador. Repasa para este reportaje, en las instalaciones de Digasa, su periplo empresarial, con los cambios de sedes y algún socio que ha tenido. Por supuesto, en su despacho están los premios que consiguió como corredor de rally, más de 100. Tiene una réplica en miniatura del coche con el que corrió que le valió el tercer puesto en el campeonato.

Escarabajo cabrio

No una miniatura, sino una réplica del primer Volkswagen escarabajo cabrio que tuvo, con el que vino de Alemania, donde durante unos años se ganó la vida, tiene ahora Carlos padre. No hace mucho tiempo que consiguieron comprar un original y arreglarlo. Y cuenta su hijo, que hizo la ruta, incluido Santander, de aquel verano cuando regresó del país germano.

La familia y la historia empresarial acumulan decenas de anécdotas. Han sabido siempre diferenciar entre la gestión empresarial y la convivencia personal, aunque en ocasiones no ha sido fácil, como admite Carlos, ha merecido mucho la pena porque siempre se han respetado y querido.

Además de Carlos y Javier tienen una hermana, Lourdes, que no trabaja en el grupo. «Siempre hemos estado muy unidos los tres», presumen. Javier y Carlos son unos apasionados de los coches, recuerdan cuál fue el primero de cada uno. En el caso de Javier, un Rover 111 verde. Carlos condujo el Triumph TR7 de su hermana y el MG blanco de su madre, matrícula Granada.

Trabajan con el tejido empresarial granadino y son muchas empresas las que confían en ellos como clientes. La familia Roiz de la Parra, discreta y atenta en el trato, con el gen vendedor que les identifica, conoce el mercado del automóvil como la palma de su mano. Javier explica que el futuro pasará por la apuesta por la electrificación y la sostenibilidad. Lo cuenta de manera pausada y sabiendo que su grupo seguirá con su modelo de liderazgo que combina la experiencia de los fundadores con una estructura profesionalizada, lo que garantiza estabilidad, continuidad y adaptación a los retos del sector.

Servicios y actividad empresarial Digasa y Turismos Digasa ofrecen un abanico completo de acciones en venta de vehículos nuevos de Jaguar, Land Rover y Volvo, incluyendo las gamas electrificadas más recientes; vehículos de ocasión y seminuevos, garantizados con estándares oficiales de cada marca; servicios de taller, carrocería y recambios originales, con personal técnico especializado y en continua formación; opciones de financiación, renting y leasing, pensadas tanto para particulares como para empresas; y alquiler de vehículos.

Javier Roiz en el día de la inauguracion de la sede actual enel año 2000.

En el sector automovilístico, sus instalaciones, su experiencia y su prestigio los convierten en un punto de referencia para clientes que buscan marcas premium. Javier advierte que irán abriendo el abanico en su oferta. Incide en que de cara al futuro, el grupo Digasa afronta con determinación los retos de la electrificación y la transformación digital en el sector del automóvil, manteniendo siempre su esencia: ofrecer lujo con un servicio personalizado y de calidad, afianzando así la confianza de generaciones de clientes.

En la familia Roiz hay cantera ya de futuros empresarios. Tres pequeños que continuarán el legado de su abuelo y sus padres.