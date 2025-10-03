Los expertos europeos minimizan la culpa de las renovables en el apagón y apuntan a la gestión de la red
El panel de Entso-e publicarán antes de abril otro informe final con el origen del incidente, «el más grave en 20 años y el primero que ocurre por estas causas en el mundo»
Madrid
Viernes, 3 de octubre 2025, 11:00
El gran apagón que sufrió la Península Ibérica el pasado 28 de abril fue el incidente más grave ocurrido en los últimos 20 años ... y el primero que ocurre por estas causas en todo el mundo. La red europea de gestores eléctricos, Entso-e, publicó este viernes las conclusiones del informe factual en el que aseguran que la sobretensión en el sur del país desencadenó una cascada de pérdidas de generación que provocó el descenso de la frecuencia del sistema eléctrico de España y Portugal.
Una conclusión que los diferentes informes publicados por Red Eléctrica, las compañías y ciertos grupos de expertos ya habían enumerado, pero concretan que es el más importante de estas características de la historia reciente. Para tener mayor detalle sobre las causas originarias del apagón, cómo se controló la tensión, el comportamiento de los diferentes actores durante el incidente y las recomendaciones para evitar otros apagones, el panel de expertos se da de plazo hasta abril de 2026, cuando publicará su informe final.
En actualización
Los periodistas de este diario están trabajando para ampliar y completar esta información
