El Gobierno reparte culpas por el apagón entre Red Eléctrica y las grandes energéticas

«El apagón tuvo un origen multifactorial». Con esta afirmación, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, trató de repartir culpas ... entre Red Eléctrica Española (REE) y las grandes energéticas en su explicación sobre qué ocasionó el mayor cero energético en Europa en este siglo.

Y lo hace 49 días del incidente que dejó a oscuras España. Ese es el tiempo que ha tardado el Gobierno en presentar su informe sobre la investigación de las causas del apagón del 28 de abril después de un acelerón en el sprint final que, casualmente, coincide con la publicación de las grabaciones que incriminan a Santos Cerdán, último secretario de Organización del PSOE en un caso de corrupción.

El informe, en palabras del Ejecutivo, «no es un examen judicial», sino que trata de llegar a un diagnóstico. Pero al situar el origen del cero eléctrico en un «fallo multifactorial», Moncloa reparte culpas en un amplio arco de reponsables que va desde Red Eléctrica -por una mala planificación del sistema- como a las dueñas de las centrales disponibles para conectar la tensión entre las que se encuentran Iberdrola, Endesa o Naturgy, que no estaban regulando la tensión según lo previsto en la normativa- así como de las plantas que se desconectaron «de manera indebida».

Según Aagesen, «había parque de generación suficiente para responder» por lo que descarga la responsabilidad, más allá de la gestión del grupo que preside Beatriz Corredor, sobre las grandes eléctricas y propietarias de estas centrales de generación. En unos casos, porque las plantas generación convencional (ciclos combinados, nucleares y carbón) no estaban absorbiendo tensión de la manera adecuada, contribuyendo a más «sobretensión». Y, en otros, porque algunas centrales se desconectaron pero no saltaron por protección, sino que lo hicieron fuera de los rangos que establece el sistema «y que a su vez contribuyeron a este fenómeno de escalada de tensión», agregó Aagesen.

La información que contiene el informe es confidencial a petición de las empresas «para proteger la integridad de los procedimientos que se derivan de estos hechos», ha detallado Aagesen, en referencia a futuros procedimientos judiciales para depurar responsabilidades jurídicas y económicas del corte eléctrico.

En lo que se refiere al papel Red Eléctrica, a la que la ministra también evitó citar expresamente, Aagesen señaló que los eventos que empezaron en la jornada anterior, cuando una central comunicó que no funcionaría al día siguiente. «A las 20 horas del día 27, una de las centrales previstas se declaró indisponible», dijo «que no iba a estar operativa el 28 y el operador del sistema [Red Eléctrica] tiene que reajustar, Y decide reprogramar pero no sustituir esa necesidad de ese parque térmico en las horas centrales del día», explicó la vicepresidenta tercera. «Decide proseguir con la previsión de recursos de control en horas centrales del día inferiores a lo que había calculado el día antes».

El documento, que ha presentado la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, señala que «no existe evidencia de ciberincidente o ciberataque» como causa de la crisis, como descartó la propia Red Eléctrica el mismo día del apagón. Aagesen, no obstante, ha apuntado que sí se han detectado «vulnerabilidades» que podrían «exponer las redes o los sistemas a potenciales riesgos futuros».