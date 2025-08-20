Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Un supermercado. M. Cecilio

España encabeza la inflación de la eurozona, que logra mantener su pulso en el 2% en julio

Las principales potencias marcan un nivel de precios por debajo del objetivo del BCE, que en su última reunión frenó las bajadas de tipos ante la incertidumbre por la guerra arancelaria

Edurne Martínez

Edurne Martínez

Madrid

Miércoles, 20 de agosto 2025, 11:24

España sigue encabezando un mes más la inflación que marcan los países de la eurozona. En el mes de julio España marcó un nivel de precios del 2,7% ... , según los datos confirmados este miércoles por Eurostat, siete décimas por encima del 2% que marcó de media la eurozona, la misma tasa que el mes anterior. De esta forma, España lidera un ranking en el que el resto de grandes potencias del bloque se mantienen por debajo del 2%, el objetivo de precios establecido por el Banco Central Europeo (BCE).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La hija del homicida de Arenas del Rey le quitó la escopeta tras los disparos
  2. 2 Persecución de la Guardia Civil por la A-92 para detener a los atracadores de una familia en un área de servicio
  3. 3

    «Le disparó a sangre fría mientras tomaba el fresco con un amigo»
  4. 4

    Incendio en Juncaril: «Se ha quemado todo, qué le vamos a hacer»
  5. 5 Una colisión múltiple con heridos en la Circunvalación de Granada provoca fuertes retenciones
  6. 6

    Sufre un atraco al salir del hospital y lo ingresan de nuevo
  7. 7 Un nuevo terremoto sacude la provincia de Granada
  8. 8

    Dimite un concejal de Gualchos tras la muerte de un trabajador de su finca
  9. 9 La imagen de un bombero de Granada en los incendios de Galicia, protagonista del New York Times
  10. 10

    Así será la nueva piscina de la Chana, ubicada en la zona de Acacias

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal España encabeza la inflación de la eurozona, que logra mantener su pulso en el 2% en julio

España encabeza la inflación de la eurozona, que logra mantener su pulso en el 2% en julio