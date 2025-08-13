La inflación se dispara cuatro décimas en julio, hasta el 2,7%, por la electricidad y los carburantes El INE confirma los datos adelantados: la inflación se situó el mes pasado en el 2,7%, cuatro décimas más, y el índice subyacente se elevó al 2,3%

La inflación volvió a acelerar en julio hasta el 2,7% -cuatro décimas más que en junio- por segundo mes consecutivo, según ha confirmado este miércoles el Instituto Nacional de Estadística (INE) en su dato revisado del IPC. La subida de los precios de la electricidad y, en menor medida, los carburantes han sido los reponsables de este repunte hasta su nivel más alto desde febrero. El precio de la luz se encareció en julio un 17,3% y acumula en lo que va de año incrementos muy elevados. En enero el alza interanual fue del 20,5% y en febrero, del 28,1%; pero a partir de entonces inició una senda descendente que ahora se ha interrumpido: en marzo, bajó al 12,8%; en abril, a 10,6%; en mayo, al 8,9%, y en junio, se mantuvo en el 9%, para dispararse en julio al 17,3%.

Desde el gran apagón que se produjo el 28 de abril, la electricidad está presionando los precios de la energía al alza. El refuerzo «seguro» con el que está operando el gestor del sistema, Red Eléctrica, con el objetivo de evitar nuevos cortes y que supone introducir más ciclos combinados (gas) y menos renovables en el mix energético así como la subida de la demanda de energía que se produce en los meses de verano por el aumento del turismo y las olas de calor que aumentan el uso del aire acondicionado han contribuido a este aumento.

No obstante, ha habido otros factores como los carburantes o los alimentos que también han contribuido también al alza generalizada de los precios como consecuencia de las tensiones comerciales. En este sentido, los productos vuelven a encarecerse y los servicios aún sufren importantes presiones inflacionistas. Esto explica que la inflación subyacente, que excluye los elementos más volátiles de la cesta de la compra (alimentos no elaborados y energía) también subiese una décima, hasta el 2,3%.

En sentido contrario, el precio del aceite de olvida se ha reducido y acumula ya un descenso del 50% desde el pico alcanzado en abril de 2024, en línea con los precios en origen que ya se sitúan al nivel de los de 2022, previo al último periodo de sequía.

En el aumento de la tasa anual los grupos que más destacaron en el aumento de la tasa anual fueron la vivienda -cuya tasa anual subió 2,5 puntos, hasta el 6,7%, debido a que los precios de la electricidad aumentaron-; el transporte -cuya tasa anual aumentó un punto, hasta el 0,2%- debido, principalmente, a la subida de los precios de los carburantes y lubricantes para vehículos personales, mayor que en julio de 2024. También influyó la subida del transporte combinado de pasajeros y del transporte aéreo de pasajeros, frente a la estabilidad del año anterior.

De esta forma, España se aleja del entorno seguro del 2% recomendado por el BCE y se acerca peligrosamente a una tasa del 3%, nivel que Funcas pronostica que alcanzará ya en septiembre. El Ministerio de Economía, no obstante, recalca que esta evolución de la inflación «es compatible con un fuerte dinamismo de la economía española, que se mantiene como motor de crecimiento entre los principales países europeos». Y recalca: «Esta estabilidad de los precios, el récord en creación de puestos de trabajo y las subidas de los salarios están permitiendo a las familias recuperar de forma progresiva su poder adquisitivo».

