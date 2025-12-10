Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La sede de Telefónica en Madrid. Reuters

Telefónica propone rebajar el ERE en unas 600 personas, hasta las 5.500 salidas

En las tres sociedades dentro de convenio -España, Móviles y Soluciones- reduce los despidos en 440 trabajadores

Edurne Martínez

Edurne Martínez

Madrid

Miércoles, 10 de diciembre 2025, 12:24

Comenta

Telefónica da un paso relevante para avanzar en la negociación del ERE que quiere cerrar antes de que termine el año. Los sindicatos comunicaron este ... miércoles que tras la quinta reunión la empresa propuso rebajar en 440 trabajadores la afectación de las tres principales sociedades afectadas por el despido colectivo: Telefónica España, Telefónica Móviles y Telefónica Soluciones, las amparadas por el Convenio de Empresas Vinculadas (CEV). Esta reducción supone bajar a 4.600 las salidas de estas tres sociedades, desde las 5.040 propuestas inicialmente, casi un 9% menos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

