Telefónica propone rebajar el ERE en unas 600 personas, hasta las 5.500 salidas

Telefónica da un paso relevante para avanzar en la negociación del ERE que quiere cerrar antes de que termine el año. Los sindicatos comunicaron este ... miércoles que tras la quinta reunión la empresa propuso rebajar en 440 trabajadores la afectación de las tres principales sociedades afectadas por el despido colectivo: Telefónica España, Telefónica Móviles y Telefónica Soluciones, las amparadas por el Convenio de Empresas Vinculadas (CEV). Esta reducción supone bajar a 4.600 las salidas de estas tres sociedades, desde las 5.040 propuestas inicialmente, casi un 9% menos.

Tras las negociaciones de las cuatro sociedades no incluidas en el CEV pero afectadas por el despido (la matriz Telefónica SA, Telefónica Innovación Digital, Telefónica Global Solutions y Movistar+), el conjunto de salidas globales propuestas ahora mismo se quedaría en un mínimo que rondaría las 5.500, unas 600 personas menos que las 6.088 propuestas en un primer momento por la compañía.

En un comunicado, UGT asegura que «en la nueva sesión de la Comisión Negociadora del ERE se han producido avances relevantes», pero sigue considerando que «persisten discrepancias sustanciales que impiden cerrar un acuerdo en los términos propuestos por la empresa». Por su parte, Sumados-Fetico considera que se empieza a vislumbrar la posibilidad de que el ERE en las sociedades del CEV sea voluntario y universal, si bien estima, al igual que UGT y CCOO, que ese umbral mínimo todavía debe reducirse más para garantizar la mencionada voluntariedad.

Por otro lado, la compañía ha aceptado ampliar el convenio especial con la Seguridad Social hasta dos años antes de la edad legal de jubilación ordinaria, con el límite de los 65 años. Además, mantiene el requisito de 15 años de antigüedad para poder adherirse de forma voluntaria al ERE, si bien ha flexibilizado las opciones de adscripción.

En cuanto a las indemnizaciones, la empresa propone hasta el 68% del salario regulador, lo que supone unas condiciones similares a las del ERE que se cerró en enero de 2024 y que se saldó con la salida de 3.420 trabajadores de la empresa (un 33% menos que las 5.124 bajas planteadas al comienzo de las negociaciones).

Además, la propuesta incluye la actualización anual del 1% del salario regulador en el segundo tramo, reversibilidad de rentas, convenio especial hasta los 63 años, cobertura sanitaria básica y una aportación extraordinaria al plan de pensiones, entre otras cuestiones.