Telefónica reduce el ERE en 676 personas y dará primas de hasta 9.000 euros a las bajas voluntarias

Telefónica mejora la oferta. La operadora llegó a la quinta reunión de la Comisión Negociadora del despido colectivo este martes con una propuesta que avanza ... en línea con las peticiones de los sindicatos: menos afectados y mejores indemnizaciones. La compañía liderada por Marc Murtra pisa el acelerador y plantea ahora una disminución adicional de otro 5% que se suma al que propuso a finales de la semana pasada. En total, Telefónica ve viable reducir un 10% la afectación del ERE, lo que supondría la salida de unas 5.400 personas en lugar de las 6.100 que había pedido al inicio de las negociaciones.

Telefónica no tiene tiempo que perder si quiere cerrar el ERE antes de que termine el año para poder computarlo en las cuentas de 2025. Pero los sindicatos siguen sin doblegarse. En un comunicado, UGT insiste en que las propuestas «siguen siendo insuficientes» y exige a la empresa «un esfuerzo adicional» que permita un «acuerdo justo basado en la voluntariedad y la protección del empleo». En detalle, Telefónica ha planteado una reducción de 676 personas afectadas por el ERE en las tres sociedades que no están dentro del convenio general: la matriz Telefónica SA, Telefónica Innovación Digital y Telefónica Global Solutions.

Aunque consideran «positivo» el avance, UGT insiste en que la reducción debe ser «mucho mayor» porque un ERE sobre 5.400 personas «sigue siendo incompatible con la carga de trabajo real y pone en riesgo la salud laboral de las plantillas».