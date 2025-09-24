Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Sede de Indra. Archivo

La operación Indra-Escribano encara la recta final con el refuerzo de asesores para garantizar el encaje legal

La fusión se encuentra «en pausa» y ambas firmas cierran acuerdos con Santander o JP Morgan para supervisar el movimiento empresarial

José A. González

José A. González

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 10:55

«En pausa». Con esas dos palabras definen fuentes de la negociación la situación actual de la fusión entre Indra y Escribano (EM&E). Un ... movimiento anhelado por la cotizada española desde 2021 y que a mediados de este año tomó velocidad de crucero por los planes de defensa y rearme europeos y los ecos de la guerra en el Viejo Continente. La viabilidad de la operación está bajo escrutinio legal por parte de Indra, pero eso no es óbice para que las dos firmas involucradas tomen posiciones para un otoño que traerá el fin —exitoso o no— de esta operación.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Amazon busca trabajadores para su centro logístico de Granada
  2. 2

    Apuñalan a un joven de 19 años en Las Gabias
  3. 3

    La Guardia Civil investiga un posible tiroteo en una pelea en Santa Fe
  4. 4 85 viviendas de protección oficial para la Casa Común de Fray Leopoldo
  5. 5 Granada arreglará calles con el asfalto inteligente de la UGR: Portón de Tejeiro, la primera
  6. 6

    Investigadores españoles diseñan una vacuna contra el covid que logra la inmunización total
  7. 7

    Una pulsera situó a un agresor lejos de su víctima y fue captado junto a su casa en Granada
  8. 8 El Supremo abre una pieza separada por la trama Koldo para los empresarios de Baza y su cuñado
  9. 9

    Así será el concierto de campanas para la Patrona de Granada
  10. 10 Un exjugador denuncia presunto racismo en el Infantil del Granada que una investigación niega

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La operación Indra-Escribano encara la recta final con el refuerzo de asesores para garantizar el encaje legal

La operación Indra-Escribano encara la recta final con el refuerzo de asesores para garantizar el encaje legal