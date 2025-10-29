Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Jensen Huang, CEO de Nvidia. Reuters

Nvidia, primera compañía en superar los cinco billones de dólares de valoración en Bolsa

La fiebre por la IA eleva el valor del gigante tecnológico a cifras nunca antes vistas en la historia

José A. González

José A. González

Miércoles, 29 de octubre 2025, 15:34

Comenta

Primero fueron los cuatro billones de dólares (trillions en inglés) y ahora ha cruzado la barrera de los cinco. Nvidia no tiene techo ni ... señales de desgaste. La euforia en torno a la compañía estadounidense y su capacidad para situarse en el centro de la revolución de la inteligencia artificial la han convertido en la primera firma del mundo en superar los cinco billones de dólares de capitalización bursátil.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La autopsia de la joven muerta en un piso de estudiantes de Granada no es concluyente
  2. 2 La fecha en la que subirá el diésel y la gasolina hasta 45 céntimos
  3. 3 Detenido el dueño de un bar de Granada por cobrar hasta 22.000 euros en consumiciones a un anciano
  4. 4 La UGR traslada el pésame a la familia de la estudiante fallecida este lunes en un piso: «Deja una huella imborrable»
  5. 5 Última hora de Aemet: avisos por tormentas en Granada este miércoles y tornados y trombas marinas en la Costa
  6. 6 Cortes en la A-7 en Granada hasta Navidad por la mejora de cuatro túneles en la Costa
  7. 7 Oliver, el negocio más histórico y «auténtico de Granada» desde 1850, ahora también online
  8. 8 La majestuosa casa granadina de hace 183 años que poca gente conoce
  9. 9

    El Parque Tecnológico de la Salud cambiará de nombre para ser Granada Tech Park
  10. 10 Las horas críticas en las que se esperan fuertes tormentas en Granada este miércoles

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Nvidia, primera compañía en superar los cinco billones de dólares de valoración en Bolsa

Nvidia, primera compañía en superar los cinco billones de dólares de valoración en Bolsa