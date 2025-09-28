Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Reuters

Nvidia aprovecha su músculo financiero para asegurarse su reinado en el mercado de la IA

La tecnológica realiza numerosas inversiones millonarias en empresas con una letra pequeña: ese dinero es para comprar sus productos

José A. González

José A. González

Domingo, 28 de septiembre 2025, 00:54

Apenas pasaron 96 horas entre los dos anuncios de Nvidia que provocaron un terremoto en el sector tecnológico. Con tan solo cuatro días de diferencia, ... la compañía dirigida por Jensen Huang informó de dos inversiones por alrededor de 90.000 millones de euros (105.000 millones en dólares al cambio actual). Es una cifra que supone casi una cuarta parte del presupuesto total del Gobierno de España para este 2025 (380.000 millones). Dos pactos, tres nombres y un objetivo: «seguir siendo el rey», como la ranchera que escribió el mexicano José Alfredo Jiménez.

