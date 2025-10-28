Iberdrola dispara sus beneficios un 17% hasta los 5.116 millones y vuelca su inversión en EE UU y Reino Unido

Iberdrola está cerca de alcanzar su objetivo marcado para este año en los 6.000 millones de beneficio histórico ya que hasta septiembre ha informado ... de unas ganancias de 5.116 millones, un 16,6% más que en los nueve primeros meses de 2024. Dados estos buenos resultados, según la información remitida por la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) este martes, la empresa presidida por Ignacio Sánchez Galán, ha mejorado sus previsiones para cierre de año hasta los 6.600 millones.

«Gracias a las mayores inversiones en el Reino Unido y los Estados Unidos, las redes aumentan su resultado operativo y su generación caja, lo que nos permite mejorar la previsión de fin de año a 6.600 millones de euros, con un incremento de dos dígitos, y repartir un dividendo a cuenta de 0,25 euros, mientras seguimos aumentando nuestra solidez financiera», señala el presidente en un comunicado.

La cifra de ganancias hasta septiembre surge tras descontar el efecto extraordinaria que supuso la venta de su negocio de gas en México en 2024,la venta de contadores inteligentes en Reino Unido este último trimestre y el impacto del 'capital allowance' de Reino Unido. Si estos factores se tienen en cuenta, las ganancias se reducirían un 3% hasta los 5.300 millones.

Sin embargo, las inversiones alcanzan cifras históricas, sobre todo volcadas en Reino Unido y EE UU. En total, la compañía presidida por Ignacio Sánchez Galán anunció este martes unas inversiones que rozan los 9.000 millones en los primeros nueve meses del año, el 60% destinadas a los dos países mencionados, y el 55% al negocio de redes.