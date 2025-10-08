Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Carlos San Basilio. Archivo

La CNMV irrumpe en la guerra de cifras de BBVA y Sabadell: «Es mera especulación»

El supervisor deja claro que será él quien comunique el 17 de octubre el resultado de la opa y los criterios para el precio de una hipotética segunda oferta

Clara Alba

Clara Alba

Miércoles, 8 de octubre 2025, 14:59

Comenta

Máxima tensión en el mercado a poco más de dos días de que finalice el periodo de aceptación de la opa de BBVA sobre Banco ... Sabadell. La confrontación entre las dos entidades -y entre sus principales directivos- ha llegado a un punto tan extremo que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) se ha visto obligada a llamar al orden a las partes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

