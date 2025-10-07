Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Sabadell acusa de intentar manipular el mercado a los accionistas que hacen pública su intención de acudir a la opa

La entidad exige a la CNMV mayor control sobre estos inversores tras el choque frontal con su consejero David Martínez

Clara Alba

Clara Alba

Martes, 7 de octubre 2025, 09:42

Comenta

La opa de BBVA sobre Banco Sabadell alcanza su punto álgido de tensión a solo unos días de que finalice el periodo de aceptación. En ... plena guerra de la catalana con su consejero díscolo, David Martínez -quien ya anunció que acudirá a la oferta de la vasca- la entidad ha solicitado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que adopte, «de manera preventiva», un criterio público que deban cumplir todos aquellos accionistas que quieran hacer públicas sus intenciones, «con el objetivo de evitar potenciales manipulaciones de mercado».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 ¿Por qué había tanta Policía hoy en el centro de Granada?
  2. 2 Aemet adelanta la llegada de las lluvias a Granada: los días que más va a llover
  3. 3 Tres rutas otoñales para disfrutar en familia en Granada
  4. 4 La UGR busca a diestros de entre 18 y 60 años para enseñar a reducir los atracones de comida
  5. 5 Un auto de la Audiencia Provincial de Madrid plantea que la muerte de Mario Biondo pudo no ser un suicidio
  6. 6 El documento «más importante que el testamento» que cuesta menos de 100 euros
  7. 7

    El Maracena ya tiene rival de Primera: el Valencia visitará la localidad
  8. 8 Las extrañas nubes que aparecieron el sábado en el cielo de Granada
  9. 9

    Granada cuelga el cartel de completo con un congreso médico que traerá a más de 5.000 personas
  10. 10

    Así será el gran Parque de las Aguas que transformará la entrada de Almuñécar

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Sabadell acusa de intentar manipular el mercado a los accionistas que hacen pública su intención de acudir a la opa

Sabadell acusa de intentar manipular el mercado a los accionistas que hacen pública su intención de acudir a la opa