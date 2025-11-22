Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Bruselas mantiene bajo vigilancia los contratos de Huawei con los Estados miembro EFE

La amenaza de veto a Huawei pone en jaque a España con más de 4,2 millones de euros en contratos públicos

Los tentáculos del fabricante chino se extienden por todos los niveles de la Administración, según ha comprobado este periódico tras analizar la oleada de contratos públicos desde 2019

José A. González

José A. González

Sábado, 22 de noviembre 2025, 00:39

Comenta

Los routers que conectan las sedes gubernamentales, los nodos que mantienen en marcha la señal ferroviaria, los sistemas de almacenamiento que guardan los contenidos de ... los medios públicos o los datos de la Seguridad Social, las plataformas que gestionan redes provinciales y municipales: en todas ellas, Huawei está ahí. La Administración española depende de la tecnología del gigante chino desde hace más de una década.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los meteorólogos señalan las localidades de Granada con nevadas inminentes y frío polar
  2. 2 El pueblo de de Granada de 30 habitantes donde desaparecieron sus bares, tiendas, molinos y fábrica de aguardiente
  3. 3 La escocesa que triunfa con magdalenas y tartas: «Granada me ha atrapado, ahora es mi hogar»
  4. 4 María Vera asume la portavocía de la Diputación de Granada y gana peso en su organigrama
  5. 5 Día abre un gran supermercado en otra localidad del Cinturón de Granada
  6. 6 Se busca un águila de Harris perdida en Monachil
  7. 7 Cae el matrimonio que obligó a siete mujeres a prostituirse en pisos de Granada y Almería
  8. 8 Reabre por completo la autovía de la Costa granadina: ya se puede circular en ambos sentidos
  9. 9 Firmado el acuerdo internacional que garantiza los 800 millones de presupuesto del acelerador de Granada
  10. 10

    El Centro de Drogodependencias pone en riesgo la restauración del Hospital de San Juan de Dios

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La amenaza de veto a Huawei pone en jaque a España con más de 4,2 millones de euros en contratos públicos

La amenaza de veto a Huawei pone en jaque a España con más de 4,2 millones de euros en contratos públicos