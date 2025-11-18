Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Reuters

Bruselas hará una «revisión general» de los contratos con Huawei que pondrá en apuros a las telecos españolas

La Comisión advierte a España por los contratos que mantiene con el fabricante chino en «sectores críticos» como Interior o Adif

Edurne Martínez
Olatz Hernández

Edurne Martínez y Olatz Hernández

Madrid | Bruselas

Martes, 18 de noviembre 2025, 14:22

Comenta

El cerco sobre Huawei se estrecha cada vez más. El Gobierno reitera cada vez que salta una nueva polémica en torno al fabricante chino por ... sus contratos con alguna administración pública que la empresa de tecnología no está vetada en nuestro país ni incluida en ninguna lista de proveedores de alto riesgo. Pero el veto podría llegar de instancias más altas, concretamente desde Bruselas. La Comisión Europea ha advertido esta misma semana a España de que hará una «revisión general» de los contratos con Huawei por ser un «proveedor de alto riesgo», según sus consideraciones.

