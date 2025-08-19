Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Un avión de Air Europa. EFE

Air Europa acepta la entrada de Turkish Airlines en su capital por 300 millones

La aerolínea turca abonará 25 millones más de lo previsto para adquirir el 27% de la española

E. Martínez

Madrid

Martes, 19 de agosto 2025, 17:28

Air Europa finalmente ha aceptado la oferta de Turkish Airlines para adquirir entre el 26% y el 27% de su capital -según se defina ... en los balances- por 300 millones de euros. El presidente de la aerolínea española, Juan José Hidalgo, firmó a primera hora de la tarde de este martes la carta de aceptación de la oferta. La compañía turca se hará con alrededor de un 27% del capital por 25 millones más de lo previsto, que se destinarán a la compra de acciones de forma inminente, según informó Europa Press.

