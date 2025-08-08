Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Un avión de Air Europa. R. C.

Turkish Airlines plantea una oferta vinculante para hacerse con una participación en Air Europa

El movimiento de la aerolínea turca llega después de que Lufthansa abandonase su intento para comprar parte de la compañía

C. A.

Viernes, 8 de agosto 2025, 11:33

Turkish Airlines mueve ficha sobre Air Europa después de que tanto la alemana Lufthansa como Air France-KLM hayan rechazado seguir con las negociaciones para ... adquirir una participación en la compañía de la familia hidalgo. Sin competidores de por medio, la aerolínea de bandera turca ha confirmado que planea presentar una oferta vinculante para hacerse con una parte minoritaria de la empresa, con el objetivo de ampliar su negocio a través de una firma con la que conseguiría operar vuelos desde España a Europa y Latinoamérica.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Meteorólogos advierten a los granadinos: «Ojo si veis el cielo naranja y sopla el viento»
  2. 2 Cae la finca granadina con un súper invernadero de marihuana: hay cuatro detenidos
  3. 3 Muere una bañista en la playa del Sotillo, en Castell de Ferro
  4. 4 «Mensaje claro» de Castell de Ferro tras el desembarco de inmigrantes: «Rechazamos cualquier discurso de odio, racista o xenófobo»
  5. 5 Precios y fechas para el nuevo vuelo Granada-Santander en el puente de diciembre y Navidad
  6. 6 La casa de lujo de la Costa granadina donde María Escoté ha festejado su cumpleaños
  7. 7 Aemet lanza el aviso por reventones térmicos en Granada y Jaén en una tarde de tormentas
  8. 8

    La actuación en Castell, bajo la mirada experta
  9. 9 Roban un reloj de 100.000 euros a Santiago Calatrava tras un tirón en el centro de Valencia
  10. 10

    Condenan a la turba que liberó a un detenido en Loja

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Turkish Airlines plantea una oferta vinculante para hacerse con una participación en Air Europa

Turkish Airlines plantea una oferta vinculante para hacerse con una participación en Air Europa