Torres de control de tensión ANTONIO LÓPEZ

Las eléctricas miran a Italia para acometer una reforma estructural del control de tensión y evitar otro apagón

Aelec pide a Red Eléctrica acceso a datos clave del sistema para que puedan contribuir mejor al control de la tensión

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Lunes, 27 de octubre 2025, 11:48

El control de tensión del sistema eléctrico se ha convertido en el campo de batalla entre las grandes energéticas y el operador seis meses del apagón ... . Para las eléctricas, las tensiones bruscas que detectó el gestor los días 25, 26 y 28 de septiembre no constituyen un escenario de peligro como el que aconteció el 28 de abril, pero las oscilaciones confirman que persisten los problemas de tensión pese a la operación reforzada.

