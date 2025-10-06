Los economistas sobrepasan el optimismo del Gobierno y aumentan al 3% su previsión de crecimiento

El Gobierno elevó al 2,7% su previsión de crecimiento de la economía para 2025, una décima más que en su último cuadro macroeconómico. Hasta ... ese momento todas las casas de análisis daban una estimación inferior en dos o tres décimas a la del Ejecutivo, que llegó a asegurar incluso que era un cálculo «prudente» dado el buen ritmo del consumo y del mercado laboral. Y ahora se encuentra un aliado inesperado que supera incluso su optimismo: el Consejo General de Economistas (CGE) ha publicado este lunes su nueva estimación para 2025 en la que dispara cuatro décimas su previsión hasta alcanzar el 3%.

Los economistas indican, en un comunicado, que el dinamismo de la demanda interna y del mercado de trabajo son los que están motivando este incremento de la economía, además de la actualización de la Contabilidad Nacional realizada por el INE hace unos días. En este sentido, el CGE considera que la buena evolución de las cifras de empleo hasta septiembre lleva a revisar a la baja la tasa de paro hasta el 10,5%, tres décimas menos que la estimación anterior.

Eso sí, los economistas también revisan al alza la tasa de inflación prevista para este año. En concreto la aumentan dos décimas hasta cerrar el año con un IPC medio del 2,6%, medio punto por encima del objetivo de precios marcado por el Banco Central Europeo (BCE).