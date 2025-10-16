Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Una familia en un parque infantil. A. Gómez

La desigualdad se dispara en España: la mitad de las familias posee menos del 7% del total de la riqueza

El 10% de los hogares más adinerados concentran el 54% de la renta y la brecha entre los mayores de 75 años y los menores de 35 se ha ampliado de 50.000 a 360.000 euros

Edurne Martínez

Edurne Martínez

Madrid

Jueves, 16 de octubre 2025, 12:36

La riqueza de las familias españolas ha aumentado un 81% en los últimos veinte años (en concreto de 2002 a 2022) en términos reales, sobre ... todo motivado por la subida de los precios de la vivienda, según un estudio publicado este jueves por Fedea que revela que este gran crecimiento ha sido «muy desigual». Aunque los activos casi se han duplicado en dos décadas, la riqueza se concentra en unos pocos o, lo que es lo mismo, aunque la riqueza se haya multiplicado, el número de familias sobre las que se reparte se ha reducido.

