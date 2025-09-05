Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Un bloque de viviendas en construcción en Bilbao. A. Gómez

La falta de vivienda se agrava y explica hasta el 40% de la imparable escalada de los precios

El coste de las casas se elevará otro 10% este año ante el déficit de más de 750.000 viviendas, según un informe de Caixabank Research

Edurne Martínez

Edurne Martínez

Madrid

Viernes, 5 de septiembre 2025, 07:10

El mercado de la vivienda está en plena fase expansiva. Los elevados precios -en máximos desde 2010 descontando la inflación, justo en el estallido de ... la burbuja inmobiliaria- no están frenando la demanda, que suma 700.000 compraventas en el último año, un 20% más. El informe Sectorial Inmobiliario de CaixaBank Research publicado este viernes explica que la mejora de las condiciones de financiación, el aumento de poder adquisitivo de los hogares por el buen comportamiento del mercado laboral y un crecimiento demográfico sostenido -tanto por los flujos migratorios como por los nuevos tipos de familias- está detrás de este fenómeno, que se agudiza por la falta de oferta. Por ello, los expertos advierten de la necesidad de acerar la construcción de vivienda asequible para que el mercado se reequilibre.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un siniestro de tráfico con un fallecido obliga a cerrar un carril y provoca grandes atascos en la GR-30
  2. 2

    El Gobierno cerrará al tráfico un tramo de la A-44 hasta finales de diciembre por las obras del viaducto de Rules
  3. 3

    La Alhambra estrena el Carmen de los Porcel, donde irá el museo Amazigh
  4. 4 Las 3 rutas y el pequeño monumento de Granada que enamoraron al actor Luke Evans: «Está deseando volver»
  5. 5

    El Covirán cierra el fichaje del escolta dominicano Jassel Pérez
  6. 6 Detenida una camarera por gastar 1.300 euros en compras online con los datos de la tarjeta de un cliente
  7. 7 Muere Giorgio Armani, el creador de la moda urbana y contemporánea, a los 91 años
  8. 8 Descubre en autobús el patrimonio del Área Metropolitana
  9. 9

    Reabre al tráfico el primer tramo de Emperatriz Eugenia
  10. 10

    El Granada presenta a Bouldini, Gagnidze, Sola y Alcaraz ante doscientos aficionados

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La falta de vivienda se agrava y explica hasta el 40% de la imparable escalada de los precios

La falta de vivienda se agrava y explica hasta el 40% de la imparable escalada de los precios