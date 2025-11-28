Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Una pareja pasea por el centro de Valladolid en frente de una tienda que promociona sus descuentos del Black Friday. Rodrigo Jiménez
Newsletter Ajuste de Cuentas

Bienvenidos al 'Black Fraude'

Consejos para prevenir engaños y evitar gastar de más en la época de grandes descuentos que se extenderá hasta las rebajas de enero

Clara Alba

Clara Alba

Viernes, 28 de noviembre 2025, 10:01

Comenta

Este texto corresponde a la newsletter 'Ajuste de cuentas' donde hablamos de dinero sin tapujos, abordando pequeños hábitos del presente que nos ayudarán a hacer ... más fuerte, financieramente hablando, a nuestro 'yo futuro'.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Concha, la joven presuntamente asesinada por su novio en Málaga, era de Granada
  2. 2 Roba 8.000 euros del dormitorio del matrimonio de ancianos al que cuidaba en un pueblo de Granada
  3. 3 Arde la central de contadores de un bloque en Pinos Puente sin ningún contrato de luz
  4. 4 La pastelería y panadería 100% sin gluten que arrasa en Granada: «Todos los días agotamos los productos»
  5. 5 Envían a la UCI a un hombre tras ser agredido en una fiesta en Motril
  6. 6 Más árboles y aceras más amplias en la nueva Emperatriz Eugenia
  7. 7 Piden cárcel a una concejal de Igualdad por pegar presuntamente a una mujer para tapar una agresión sexual
  8. 8 Oferta de empleo de Amazon para su centro logístico de Granada
  9. 9 Santiago, Carretera de Málaga y Don Bosco, las próximas obras para Granada
  10. 10 Meteorólogos advierten de cuándo volverán las lluvias a Granada: «Es pronto»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Bienvenidos al 'Black Fraude'

Bienvenidos al &#039;Black Fraude&#039;