El 'Black Friday' se ha implantado por completo en España en muy poco tiempo. Sirve como aldabonazo para entrar en los dos meses donde se ... concentra gran parte del consumo del año. Una retahíla de compromisos, celebraciones y regalos le ponen muy difícil al consumidor no gastar. En este podcast analizamos este fenómeno y sus lados negativos, e investigamos el nacimiento del propio fenómeno de las rebajas y los grandes estímulos al consumo, e incluso vislumbramos alguna posible salida de esta rueda. Lo hacemos con los especialistas Clara Alba y José Antonio González, ambos viejos conocidos de El Amplificador.