Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Sede de Banco Sabadell EFE

Los minoritarios del Sabadell rechazan la opa mejorada de BBVA por no considerarla atractiva

La entidad bancaria tiene hasta el martes para analizar la nueva oferta

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Domingo, 28 de septiembre 2025, 18:22

El consejo de administración del Banco Sabadell se reúne la próxima semana para recomendar previsiblemente a sus accionistas que no acudan a la oferta mejorada del BBVA ... , con la incógnita de la posición que tomará el consejero mexicano David Martínez, que controla casi un 4 % del capital y en la última opinión del consejo, rechazó la oferta por considerar el precio insuficiente, pero veía sentido estratégico a la fusión entre ambas entidades. A las puertas de un cónclave decisivo, los inversores minoristas -que controlan el 47% de la entidad vallesana- pueden tener la llave de la operación.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Horario y recorrido de la procesión de la Virgen de las Angustias
  2. 2 Fallece un trabajador de 59 años en una fábrica de ladrillos del Suspiro del Moro
  3. 3

    Nuevo derrumbe en el cerro de Beas de Guadix: «Ha sido como un terremoto»
  4. 4 La Guardia Civil encuentra una macroplantación de marihuana en Valderrubio
  5. 5 Las probabilidades de lluvia en la procesión de la Virgen de las Angustias
  6. 6

    El paso de peatones más deseado de Granada cobra vida
  7. 7 La Aemet lo confirma: llegan las lluvias persistentes a Granada este lunes y bajada de las temperaturas
  8. 8 Las esponjas jabonosas que van de Pinos Puente a los Mercadona de toda España
  9. 9 El pueblo de Granada que mantiene en pie la orujera de principios de siglo pasado
  10. 10 Directo | Procesión de la Virgen de las Angustias

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Los minoritarios del Sabadell rechazan la opa mejorada de BBVA por no considerarla atractiva

Los minoritarios del Sabadell rechazan la opa mejorada de BBVA por no considerarla atractiva