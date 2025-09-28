Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Sede del Banco Sabadell Reuters

Los accionistas, clave en el asalto de BBVA al Sabadell

Los minoristas copan algo más del 47% de la catalana, mientras que los grandes fondos con peso en el capital de los dos bancos suman el 28%

Clara Alba

Clara Alba

Domingo, 28 de septiembre 2025, 00:51

La mejora del 10% en la oferta de BBVA a los accionistas del Sabadell -a los que ahora ofrece una acción nueva por cada ... 4,8376 de la catalana- ha disparado las quinielas sobre si esa subida será suficiente para alcanzar el objetivo de aceptación del 50% y evitar el lanzamiento de una segunda opa que complicaría mucho la situación. Con ese telón de fondo, ambas entidades han acelerado su presencia en medios y reuniones con todo tipo de inversores, con viajes a la City de Londres para verse también con los grandes fondos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece un trabajador de 59 años en una fábrica de ladrillos del Suspiro del Moro
  2. 2 Las esponjas jabonosas que van de Pinos Puente a los Mercadona de toda España
  3. 3 Horario y recorrido de la procesión de la Virgen de las Angustias
  4. 4

    La empresa Sierra DC anuncia la construcción del mayor centro de datos de España en la Citai
  5. 5 Las probabilidades de lluvia en la procesión de la Virgen de las Angustias
  6. 6 Mercadona compra 190 millones anuales a empresas proveedoras granadinas
  7. 7

    Nuevo derrumbe en el cerro de Beas de Guadix: «Ha sido como un terremoto»
  8. 8 Las campanas retumban en toda Granada
  9. 9

    Un proyecto que cuesta tanto como toda la autovía de la Costa
  10. 10 El pueblo de Granada que mantiene en pie la orujera de principios de siglo pasado

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Los accionistas, clave en el asalto de BBVA al Sabadell

Los accionistas, clave en el asalto de BBVA al Sabadell