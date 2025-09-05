Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Sede de Banco Sabadell Reuters

Los minoritarios de Sabadell tachan de «ofensiva» la oferta de BBVA

La asociación mayoritaria de estos inversores denuncia que es «un intento evidente de comprar barato»

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Viernes, 5 de septiembre 2025, 14:26

La pelota de la opa de BBVA ya está en el tejado de los accionistas de Banco Sabadell. Pero la Asociación de Accionistas Minoritarios de ... Banco Sabadell, han tachado este viernes de «ofensiva» la oferta de la entidad vasca. En el banco vallesano hay unos 200.000 inversores minoritarios que representan alrededor del 49% del capital del banco, por lo que la decisión que adopten estos accionistas puede determinar el futuro de la operación.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un siniestro de tráfico con un fallecido obliga a cerrar un carril y provoca grandes atascos en la GR-30
  2. 2

    El Gobierno cerrará al tráfico un tramo de la A-44 hasta finales de diciembre por las obras del viaducto de Rules
  3. 3 El niño sorprendido con un revólver, cartuchos y droga llevaba un libro de Pablo Escobar
  4. 4

    La Alhambra estrena el Carmen de los Porcel, donde irá el museo Amazigh
  5. 5

    «Voy a bajar en calzoncillos con una escopeta y te voy a matar»
  6. 6

    Diputación convertirá en VPO esqueletos de edificios parados por la crisis hace 17 años
  7. 7 Las 3 rutas y el pequeño monumento de Granada que enamoraron al actor Luke Evans: «Está deseando volver»
  8. 8

    Quejas vecinales en Churriana por la presencia de ratas «enormes» en un residencial
  9. 9 Descubre en autobús el patrimonio del Área Metropolitana
  10. 10

    Piden la entrega de todos los bienes a la orden que investiga el Vaticano

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Los minoritarios de Sabadell tachan de «ofensiva» la oferta de BBVA

Los minoritarios de Sabadell tachan de «ofensiva» la oferta de BBVA