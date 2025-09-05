Cuerpo, prudente: «Ahora es ya el turno de los accionistas»

El Gobierno ha pasado de la acción a la prudencia en la opa del BBVA sobre el Sabadell. Una vez que intentó ponerle más complicado ... el camino al banco vasco para hacerse con la entidad vallesana al imponer condiciones más duras a la operación y prohibir la fusión durante tres años, mantiene ahora un perfil bajo porque -señala- ha llegado ya el turno de los accionistas, que serán quienes decidan si la mayor operación bancaria de las últimas décadas prospera.

Así lo reconoció el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, en unas declaraciones hechas a los medios de comunicación una vez que la CNMV ha autorizado la opa y el BBVA ha comunicado que lanzará la opa hostil el próximo lunes. «Por nuestra parte, prudencia a la hora de comentar la situación (…). Nosotros ya hemos sido muy claros. Participamos en este proceso allí donde lo habilitaba la normativa protegiendo el interés general, de los trabajadores, de las pymes; en definitiva, de los clientes financieros. Y, a partir de ahí, le tocaba decidir al BBVA si seguía adelante y ahora es ya el turno de los accionistas del Sabadell», señaló.

El ministro, eso sí, reconoció que estarán pendientes de los pasos que se vayan dando y seguirán con interés el desenlace de la opa. «Vamos a ir viendo el periodo de aceptación para los acionistas e iremos siguiendo esta operación para ver cuál es el resultado final», apuntó.

Cuerpo evitó pronunciarse sobre si el periodo de un mes que se establece para que los accionistas del Sabadell se pronuncien sobre la opa es suficiente y volvió a dar muestras de su prudencia. «Si no estoy mal informado, el periodo dentro de unos rangos que autoriza la ley, lo decide el propio banco, el BBVA. Ellos lo habrán considerado el tiempo necesario», resaltó. Y añadió: «Por nosotros, prudencia e iremos siguiendo el resultado».

Pime, en contra

Quien sí se ha mojado y ha apelado a la conciencia de los accionistas del Sabadell ha sido la patronal catala Pimec, totalmente contraria a la opa, y les adviritó de que, aunque puedan mejorar el precio de su acción, p ueden el día de mañana tener problemas de financiación. Así se manifestó su presidente, Antoni Cañete, con este claro mensaje: «Puedes tener una mejora, si fuera el caso, en el precio de la acción, pero puede ser que el día que vayas a buscar un crédito te encuentres con una dificultad».