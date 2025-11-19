Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El equipo español de la Copa Davis. Efe
Final a 8 | Copa Davis

A por la Copa Davis sin Alcaraz

La clase media del tenis español será la encargada de enfrentarse este jueves a la República Checa y de soñar con una complicada séptima ensaladera

Enric Gardiner

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 11:51

La ausencia de Carlos Alcaraz ha dejado a España tocada, pero no hundida. La clase media del tenis español, representada en Jaume Munar, Pablo ... Carreño, Pedro Martínez y Marcel Granollers, tiene la heroica tarea de pelear por un derecho que ellos mismos se han ganado: la séptima ensaladera.

