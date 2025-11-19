Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Carlos Alcaraz, con el muslo vendado, en la final de la ATP FInals ante Sinner. Afp

Alcaraz, objetivo Australia 2026

El murciano descansará unos días antes de comenzar a preparar la temporada 2026

Enric Gardiner

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 12:02

Comenta

Descartado ya de la Copa Davis, Carlos Alcaraz descansará los próximos días hasta recuperarse del edema que sufre en el isquiotibial de la pierna ... derecha y comenzará después una pretemporada en la que el objetivo está marcado: llegar en las mejores condiciones posibles a Australia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Convocan un casting en Granada para una película histórica
  2. 2 Granada llora por el maestro de la taracea de la Cuesta de Gomérez: «La artesanía era su pasión»
  3. 3 La comida de José Sacristán en un popular restaurante de Granada: «Fue muy amable»
  4. 4 El tren-restaurante de Granada que ofrece «una experiencia al estilo Orient Express»
  5. 5 Estos son los síntomas de los virus que empiezan a circular
  6. 6

    Cinco empresas de Granada se coronan entre las 500 mejores pymes de España
  7. 7

    Condenan a dos años y ocho meses de cárcel a un subinspector de la Policía Local por malos tratos a su expareja
  8. 8 Detenido por alentar a la población a producir desórdenes públicos contra la ZBE de Granada
  9. 9 Las eurovisivas gemelas Kessler mueren juntas en casa tras recurrir al suicidio asistido
  10. 10

    Detenido en Granada por robar material en la empresa de ascensores en la que trabajaba

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Alcaraz, objetivo Australia 2026

Alcaraz, objetivo Australia 2026