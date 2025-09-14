Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Pablo Carreño celebra su victoria ante Elmer Moller. Reuters
Tenis

Carreño completa la histórica remontada

El asturiano doblega a Moller y pone a España rumbo a la fase final de la Copa Davis en Bolonia

Enric Gardiner

Madrid

Domingo, 14 de septiembre 2025, 19:38

Pablo Carreño completó lo que España nunca había hecho en la historia de la Copa Davis: levantar un 0-2 en contra. El asturiano, en el quinto y definitivo punto de la eliminatoria ante Dinamarca, triunfó contra Elmer Moller (6-2 y 6-3) y clasificó a España para la fase final del torneo en Bolonia, del 18 al 23 de noviembre.

Tras el impulso de las victorias en el dobles y, sobre todo, de Pedro Martínez salvando un punto de partido contra Holger Rune, Carreño remató el trabajo con una contundente victoria ante un Moller atascado por la presión y por los problemas en la parte baja de la espalda. El danés, héroe en febrero contra Serbia, entró al partido muy tarde, cuando Carreño ya le había arrebatado el primer set con dos roturas de servicio.

Mejoró claramente en el segundo parcial, pero Carreño aguantó el chaparrón, especialmente en un primer juego en el que salvó los únicos dos puntos de 'break' que enfrentó en todo el partido. De haber perdido alguna de esas dos pelotas, habría dado alas a Moller, que parecía necesitado de un estímulo que le hiciera desembarazarse de los nervios. Sin embargo, Carreño se encargó de que ese momento de cambio no existiera y sin titubear cerró un triunfo histórico para él, apenas el segundo en Copa Davis desde 2021, y para España que por primera vez saborea la remontada más difícil posible.

España se une en la fase final a Italia, clasificada como anfitriona de la competición, y a Argentina, Bélgica, Austria, Alemania, República Checa y Francia, que vencieron este fin de semana en sus respectivas eliminatorias.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Fallece un conductor tras salirse de la vía e impactar con unas rocas en la A-44 a la altura de Iznalloz
  2. 2 Una pelea deja un herido grave en las fiestas de Ogíjares
  3. 3

    Los técnicos ya advertían hace 25 años de la necesidad de reforzar la autovía en Rules
  4. 4

    La vida olvidada en los dos pueblos más pequeños de Granada
  5. 5

    Fallece Mesa, exfutbolista del Granada CF
  6. 6 El bar más antiguo de un pueblo de Granada que lleva el nombre de un histórico Papa
  7. 7

    La noche sin dormir del padre de María Pérez: «Trabajo de lo que sea»
  8. 8

    El Gobierno deja a 1.250 pisos turísticos de Granada sin permisos y obliga a retirar sus anuncios
  9. 9

    Un crimen de la Mocro Mafia en Granada al que le falta el autor intelectual
  10. 10

    Zaidín 43: Esto fue todo amigos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Carreño completa la histórica remontada

Carreño completa la histórica remontada