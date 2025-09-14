Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Munar y Martínez. EFE

España salva el primer 'match ball'

Munar y Martínez se imponen en el dobles y España coloca el 1-2 en la eliminatoria ante Dinamarca

Enric Gardiner

Domingo, 14 de septiembre 2025, 15:22

España ha salvado uno de los tres 'match ball' que tiene en contra para no ser eliminada de la Copa Davis. El dobles formado por Jaume Munar y Pedro Martínez remontó a August Holmgren y Johannes Ingildsen (1-6, 6-3 y 6-2) y los de David Ferrer se mantienen con vida en la eliminatoria frente a Dinamarca.

La imbatibilidad del Club de Tenis Puente Romano estuvo en serios apuros cuando la pareja danesa se llevó con mucha contundencia el primer set, pero Munar y Martínez se pusieron serios en el segundo y tercero, no concediendo ninguna oportunidad de rotura a sus rivales, y forzaron que el cruce se vaya como mínimo al cuarto choque.

Munar y Martínez se están consolidando como una gran pareja de dobles ante la ausencia de Marcel Granollers, que se perdió la eliminatoria de febrero contra Suiza y esta por sendas lesiones. El balear y el valenciano no solo han ganado los dos partidos que han disputado en la Copa Davis, ambos vitales, sino que este año también han alcanzado la final del torneo de Río de Janeiro y las semifinales del Conde de Godó.

El siguiente partido lo disputarán a continuación Holger Rune, undécimo del ránking y que ya ganó a Pablo Carreño en la primera jornada, y Munar, que perdió su individual de este sábado contra Elmer Moller.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una pelea deja un herido grave en las fiestas de Ogíjares
  2. 2

    Fallece un conductor tras salirse de la vía un coche en la A-44 a la altura de Iznalloz
  3. 3 El bar más antiguo de un pueblo de Granada que lleva el nombre de un histórico Papa
  4. 4

    Los técnicos ya advertían hace 25 años de la necesidad de reforzar la autovía en Rules
  5. 5

    La noche sin dormir del padre de María Pérez: «Trabajo de lo que sea»
  6. 6

    La vida olvidada en los dos pueblos más pequeños de Granada
  7. 7 Una panadería de Granada inventa el postre más granadino: tarta de queso de torta de la Virgen
  8. 8

    Un crimen de la Mocro Mafia en Granada al que le falta el autor intelectual
  9. 9 Prisión para el detenido por matar a un hombre y retener a la esposa de la víctima en Huétor Santillán
  10. 10 Apuntan a tres menores «jugando con un mechero» como presuntos autores del incendio de la Fuente de la Bicha

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal España salva el primer 'match ball'

España salva el primer &#039;match ball&#039;